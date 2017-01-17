تألق الزلزال يثير الجماهير ضد دياز

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الرياض- البلاد

أوقع المهاجم الدولي ناصر الشمراني الإدارة الهلالية ومدرب الفريق الهلالي الأرجنتيني رامون دياز في حرج بالغ، عقب مطالبة الأخير إدارة النادي بضرورة الاستغناء عن الشمراني، والتعاقد مع مهاجم أجنبي، وهو الأمر الذي أوقع الإدارة الهلالية في مشكلة حقيقية مع جماهير الفريق خصوصا، عقب تألق الشمراني في مباراة المنتخب الودية ، وإحرازه لـ ” هاتريك ” في شباك المنتخب الكمبودي.

وطالبت الجماهير الهلالية إدارة ناديها بعدم الرضوخ لقرار دياز بالاستغناء عن الشمراني، مهما كلف الأمر؛ بسبب الإمكانات الكبيرة التي يملكها المهاجم الدولي بدليل تسجيله 7 أهداف في منافسات الدوري، رغم جلوسه على مقاعد البدلاء بشكل دائم. وكانت مصادر مقربة من الشمراني أكدت أنه وقع عقد إعارة رسميا مع نادي العين لمدة ستة أشهر خلال الانتقالات الشتوية الحالية.