تأنيث محلات فساتين العرائس والسهرة والعبايات

الرياض- البلاد

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، غرة شهر صفر المقبل في تطبيق المرحلة الثالثة، من قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها، والتي كان من المقرر الانتهاء من تطبيقها أول المحرم القادم كما أعلن سابقا، لإعطاء المنشآت وأصحاب العمل الفرصة الكاملة لتهيئة البيئة الملائمة لعمل المرأة,وذلك سعيًا من الوزارة لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة ومستقرة للمرأة العاملة بشكل محفز ومنتج، ولزيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية في منشآت القطاع الخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الأنشطة المستهدف توطينها في المرحلة الثالثة على: بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، بالإضافة إلى الملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية.

كما يستهدف التأنيث المحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات والجلابيات النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.

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