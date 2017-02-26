تأهلا لربع نهائي كأس الملك .. العدالة يقصي صائد الكبار والفيصلي يعبر الخليج

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الأحساء- حمود الزهراني

تأهل فريق العدالة لدور ربع النهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب تغلبه أمس على نظيره الطائي بأربعه أهداف مقابل ثلاثة، في المواجهة التي احتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء،

حيث جاءت الأهداف عن طريق جهاد الزويد في الدقيقة 42، ومحمد الخميس الدقيقة 53، ومروان بكر في الدقيقة ،75 والبديل حسين خليفة ،81 بينما جاءت أهداف الطائي عن طريق البرازيلي ليوناردو باسوس هدفين، وسلطان الشمري.

كما تأهل فريق الفيصلي لذات الدور بعد فوزه على الخليج بهدفين لهدف، في لقائهما على ملعب مدينة الملك سلمان بالمجمعة . تقدم الفيصلي بالهدف الأول عن طريق محمد مجرشي في الدقيقة 26 ،

ليتعادل أداما فرانسوا للخليج في الدقيقة 50 ، و في الدقيقة 93 نجح لويس غوستافو في إحراز هدف التأهل للفيصلي ليتفوق بذلك بهدفين لهدف، و يطير لملاقاة العدالة في دور ربع النهائي من المسابقة .