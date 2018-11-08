تأهيل الفتيات لقطاع الذهب والمجوهرات

الرياض – البلاد

عقدت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالتعاون مع إحدى الشركات المختصة في قطاع الذهب والمجوهرات البرنامج التدريبي لتدريب وتأهيل وتوظيف 20 فتاة سعودية للعمل في هذا القطاع بالشركة كدفعة أولى. ويأتي البرنامج الذي يستمر 3 أسابيع،

في إطار جهود الغرفة لدعم توطين الوظائف في هذا القطاع وتوفير احتياجاته من الكوادر النسائية المؤهلة في مجالات البيع والأنشطة الأخرى المختلفة ذات العلاقة بمبيعات الذهب والمجوهرات .

ويشتمل البرنامج التدريبي الذي ينفذه مركز التدريب والتأهيل بالغرفة على عدد من الحقائب التدريبية لتطوير مهارات المشاركات في البرنامج وتمكينهم من الإلمام بفنون ومهارات العمل في قطاع الذهب والمجوهرات، مثل المبيعات وفن هذه العملية، إضافة إلى تعريفهم بأنماط العملاء وطرق التعامل والتفاهم معهم، وخصائص مسؤول البيع الناجح وتعريفهم بالسلوك الوظيفي وعناصره.

كما تتضمن الحقيبة التعريف بالذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة ومواده ومكوناته، وأنواعها والطرق المتبعة في العرض والبيع وأساليب كشف الغش التجاري وكيفية التعامل معها وطرق حسابها.

ويحصل جميع المشاركات على مكافأة مالية أثناء فترة التدريب وعقد توظيف بالشركة بعد إتمام البرنامج بنجاح.