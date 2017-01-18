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الرياض – البلاد

تشهد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في الرياض اليوم الأربعاء، توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة ببرامج إعادة تأهيل خريجات كليات العلوم، بحضور 11 جهة حكومية وخاصة، من أبرزها : وزارة العمل، وزارة الصحة، وزارة الخدمة المدنية، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، صندوق تنمية الموارد البشرية، مجلس الغرف التجارية، القطاعات الصحية العسكرية، المدن الطبية، الجامعات، قطاعات صحية بالقطاع الخاص، وذلك في مقر الهيئة بالحي الدبلوماسي في مدينةالرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبدالله الزهيان، أن الهيئة تبنت إطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ برامج إعادة تأهيل خريجات كليات العلوم في تخصصات الكيمياء الحيوية، والكيمياء، والأحياء، والأحياء الدقيقة؛ بحيث تكون برامج التأهيل في مجالات تعقيم الأدوات الطبية، وسحب الدم ومكافحة العدوى التي سوف يليها- بإذن الله- إطلاق المرحلة الثانية من المشروع بتقديم برامج تدريبية في تخصصات أخرى في المستقبل القريب.

وقال : إن هذه البرامج تستهدف تأهيل خمسة آلاف من خريجات كليات العلوم حتى عام 2020م، للعمل في القطاع الصحي، مؤكداً حرص الهيئة على تهيئة الكوادر الوطنية، ورفع كفاءتها قبل الانخراط في العمل الصحي، لرفع كفاءة ومأمونية القطاع، مشيراً إلى استمرار الهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية في تطوير البرامج التدريبية، بما ينعكس إيجاباً على المهن الصحية والمهن المساعدة لها.