تأهيل مهني للنزلاء بالخبر

الدمام – حمود الزهراني

في إطار سعي المؤسسة العامة بالتدريب التقني والمهني التي تهدف إلى إقامة الأنشطة وتحسين بيئة التدريب بالسجون والإصلاحيات وجعلها بيئة تدريبية جاذبة للنزلاء ليكونوا أعضاء صالحين وفاعلين في المجتمع وكذلك الاحتفال بتخريج عدد من أنجزوا الدورات بنجاح ، أقام المعهد الصناعي بالدمام حفل ختام الأنشطة وتكريم الخريجين بالمعهد الصناعي بسجن محافظة الخبر، وذلك تحت رعاية مدير السجون بالمنطقة الشرقية اللواء مساعد صلاب الرويلي وبحضور مدير التأهيل والإصلاح بسجون الشرقية العقيد محمد بن مشهور القحطاني ومدير المعهد الصناعي الثانوي بالدمام المهندس احمد عبد الغني الغامدي ومدير أدارة سجن محافظة الخبر المقدم احمد بن علي القحطاني والإعلامي ومقدم برامج في قنوات المجد عبد الله بن إبراهيم السلمي ووكيل المعهد الصناعي بسجن الخبر ومنظم الحفل المهندس حبيب بن موسم المطيري .

مرتبط