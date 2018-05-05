تأهيل ٢٥ شابًا وفتاة للعمل بالإرشاد السياحي في ينبع

نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع مؤخرا, برنامجًا تدريبيًا عن مهارات الإرشاد السياحي , بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية ” تكامل” بهدف تأهيل مرشدين ومرشدات سياحيين سعوديين يحملون التراخيص الرسمية التي تمكنهم من للعمل، واستهدف ٢٥ شابًا وفتاة لمدة خمسة أيام .

وأكد مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بينبع سامر العنيني, أن برامج الإرشاد السياحي يسهم في تأهيل الشباب السعودي للعمل في المجال السياحي وتؤهلهم لمستقبل سياحي واعد وفق المعايير الدولية للإرشاد السياحي, إضافة لتقديم كوادر سعودية مدربة ومؤهلة تأهيلا شاملا بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية تكامل .

بدوره أفاد المدرب الدولي المعتمد من الاتحاد الدولي للإرشاد السياحي نائب رئيس الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين محمد بن عبدالله بن جمعة، أن المرشد السياحي يعد بمثابة السفير لوطنه وبلده على أراضيها وذلك من خلال مرافقته للسياح والزوار أثناء زيارتهم للمملكة بقصد تزويدهم بالمعلومات والشرح عن المواقع السياحية والأثرية, موضحًا أن البرامج المقامة في فرع ينبع تعد أحد أهم متطلبات الحصول على رخصة “مرشد سياحي” التي يتسلح من خلالها المتقدم بالعديد من المهارات والتقنيات التي تساعده في قيادة المجموعات في مختلف المواقع وأماكن الجذب السياحية, حيث يتعرف على أبرز المهام والأساليب المتبعة في الإرشاد في الحافلة وكذلك المتاحف والمواقع الأخرى المفتوحة وذلك على مدار فترة خمسة أيام، اطلع المشاركين في البرنامج على منطقة ينبع التاريخية وبيت البابطين وبعض المواقع التراثية .