تأهيل 10 آلاف مواطنة للعمل في صيانة الجوالات

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جدة ــ البلاد

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الانتهاء من تأهيل 10769 سعودية للعمل في مجال عبر برامج التدريبية المجانية التي بدأت المؤسسة تنفيذها في 19 كلية للبنات منتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وقال المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، إن المؤسسة حرصت منذ انطلاق برنامج توطين الاتصالات على استقبال طلبات التسجيل للراغبات في التدريب على دورات الجوال وهي: الصيانة الأساسية للجوال، ومهارات المبيعات وخدمة العملاء وصيانة الجوال المتقدمة.

وأفاد بأن جميع المتدربات طوال فترة التدريب اكتسبن المهارات الفنية للعمل على نقاط البيع وإرشادات التعامل مع العميل، والمهارات الأساسية لصيانة الجوال كالعمل على أجهزة اللحام بالهواء الساخن ومعالجة أعطال الجوال ومهارة الصيانة الأساسية لبرامج تشغيل الجوال.

وأشار العتيبي إلى أن الخريجات حصلن على شهادات مهنية معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لتمكينهن من الحصول على فرص عمل بالقطاع الخاص في مجال الاتصالات أو ممارسة العمل الحر وافتتاح المشاريع الخاصة بهن بالاستفادة من برامج الدعم المقدمة من معهد ريادة الأعمال الوطني.