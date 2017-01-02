تأهيل 12351 سجينا في تخصصات مهنية

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الرياض- البلاد

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تأهيل 12351 سجيناً من خلال برامج التدريب المهني التي تقدمها المؤسسة في السجون بالشراكة مع المديرية العامة للسجون، بهدف تأهيل السجناء وإكسابهم المهارات اللازمة وإعدادهم للعودة للمجتمع عقب انتهاء محكوميتهم، ليكونوا عناصر فاعلة ومنتجة وتسهيل حصولهم على فرص عمل مناسبة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن البرامج التدريبية المخصصة للسجناء يتمّ تقديمها في 36 معهداً داخل السجون بمختلف مناطق المملكة وتشمل التخصصات التالية: الكهرباء، والتمديدات الصحية، والحاسب الآلي، والخياطة، والحلاقة، والنجارة، والسمكرة والدهان، والإلكترونيات، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف واللحام.

وأفاد أن الملتحق بالبرامج التدريبية يحصل على مكافأة مالية شهرية قدرها 800 ريال طوال فترة التدريب، كما يحصل بعد تخرجه من البرنامج على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفق متطلبات سوق العمل.