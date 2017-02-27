تأهيل 230 مواطنا للخطوط الحديدية

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الرياض – البلاد

التحق مؤخراً 88 شاباً سعودياً بالعمل في مجال الخطوط الحديدية,ليكونو نواة توطين صناعة وتشغيل الخطوط الحديدية بالمملكة بعد إنهاء تدريبهم بالمعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) في مدينة بريدة الذي تشغله المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالشراكة مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).

وأوضح مدير عام المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) المهندس عبد العزيز بن محمد الصقير ، أن المعهد يقوم بتخريج دفعات جديدة خلال الفترة القادمة حيث يبلغ عدد المتدربين حالياً بالمعهد 230 متدرب ، يتمّ تدريبهم في خمسة تخصصات

وهي : ( قيادة القطار – الاتصالات والإشارات – صيانة البنية التحتية – صيانة القاطرات والعربات – خدمة المحطات والركاب ).

وأشار الصقير إلى أن المتدربين لديهم عقود وظيفية مرتبطة بانتهاء فترة التدريب ، موضحاً أن الرواتب الشهرية بعد الالتحاق بالوظيفة تصل في بدايتها إلى حوالي (7000)ريال ,كما يتقاضى المتدرب مكافأة مالية شهرية قدرها (3000)ريال أثناء فترة التدريب التي تبلغ سنتين ونصف , ويحصل الخريجين على شهادة دبلوم حسب التخصص التدريبي.