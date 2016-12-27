تأهيل 44 صحفيا لعمليات الإنقاذ في الأماكن الخطرة

الرياض – البلاد

أجرى 44 صحفيا من وكالة الأنباء السعودية، ومختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة في المملكة، تجارب أداء واقعية على كيفية القيام بعمليات إسعافية نشطة، خلال دورة “الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي للمراسلين الصحفيين” التي نظمتها (واس)،

بالتعاون مع مركز المهارات والمحاكاة الصحي في كلية الطب والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود في المركز الإعلامي بمقرها في حي الصحافة بالرياض، وذلك لتعريف الصحفيين بالطرق الطبيّة الصحيحة لإنقاذ أي حالات إنسانية قد يشاهدونها خلال مهامهم الصحفية في الميدان؛ خاصة في الأماكن الخطرة.

وزوّدت الدورة الصحفيين بمهارات تكتيكية عامة ومتخصصة للمراسلين الصحفيين الذين يعملون في الميدان؛ وفق سيناريوهات تطبيقيّة أعدتها “واس” مع مركز المهارات والمحاكاة الصحي لمعرفة القيام بالإسعافات الأولية عند تعرضهم لحالات طبيّة مفاجئة، تستدعي التدخل البشري السريع، مع التعريف بنوعية الإصابات الخطرة التي من الممكن أن يتعرض لها الإنسان- لا قدر الله- في الأماكن العامة داخل المُدن، أو في الأماكن الخطرة التي تستدعي وجود الصحفي فيها لنقل أحداثها. وأدى المشاركون في الدورة فرضيات حيّة على عمليات إنعاش القلب والرئتين بعد توقفهما المفاجئ الذي يؤدى لعدم وصول الأكسجين للمخ وفقدان المصاب لوعيه، وذلك لإنقاذه حتى تصل فرقة الإسعاف، وتكمل دورها الطبي.