تأهيل 4683 سعوديًا وسعودية في برنامج ” أُتقن “

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أنهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, تأهيل 4683 سعوديًا وسعودية في ختام المرحلة الأولى من برنامج التدريب المجتمعي “أُتقن” المُنفذ في الكليات والمعاهد التقنية بمختلف مناطق المملكة.

وأوضحت المؤسسة أن البرنامج أتم مرحلته الأولى في ختام الأسبوع الثالث في مجالات تقنية نوعية للرجال والنساء

حيث بلغ عدد المتدربين في تخصص مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية 1562 متدرباً

وبلغ عدد المتدربين في تخصص مبادئ صيانة السيارات 1158 متدرباً و 505 متدربين في مبادئ التبريد والتكييف

إضافة إلى 13 متدرباً في مبادئ صيانة التمديدات الصحية

فيما بلغ عدد متدربات تخصص مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني 763 متدربةً

وبلغ عدد المتدربات في تخصص مبادئ التجميل وتصفيف الشعر 682 متدربةً

وقد تمّ منح جميع المتدربين والمتدربات شهادات معتمدة من المؤسسة.

وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد بدأت استقبال طلبات التسجيل بدورات المرحلة الأولى من برنامج “أتقن” منذ مطلع شهر رجب الماضي من خلال موقعها الالكتروني, وشمل البرنامج عدة تخصصات رجالية ونسائية روعي في اختيارها رغبات أفراد المجتمع، ومدى أهميتها في حياتهم اليومية، لتمكينهم من امتلاك مبادئ المهن التي سيتم التدريب عليها، لأداء بعض الأعمال الأساسية في تلك المهن، وذلك بمعدل 16 ساعة تدريبية لمدة أربعة أيام .