تأهيل 723 مواطن ومواطنة من برنامج “أُتقن 4” بمكة

أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة تأهيل 723 مواطناً ومواطنة في ختام الأسبوع الثاني من برنامج التدريب المجتمعي ” أُتقن 4 “.

وبين مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسه ان البرنامج تم تنفيذه في الكليات التقنية للبنين بجدة ومكة المكرمة والطائف والقنفذة وأضم وميسان وتربة ورنية وكلية الاتصالات بجدة، وكليات التقنية للبنات في مكة المكرمة وجدة والطائف، والمعاهد الثانوية الصناعية بجدة ومكة المكرمة والطائف والليث, حيث بلغ من تم تأهيلهم من الرجال 527 مواطناً، فيما تم تأهيل مواطنة.

ودعا كدسه المواطنين للتسجيل في البرنامج الذي يضم العديد من الدورات “المعتمدة” بواقع 16 ساعة للدورة الواحدة وبمعدل 4 ساعات مسائية لمدة 4 أيام أسبوعياً، مشيراً إلى أن الوحدات التدريبية بالمملكة تواصل استقبال طلبات المواطنين والمواطنات في البرنامج الذي يستمر لمدة أسبوعين بدءاً من هذا الأسبوع عبر الرابط https://ctc.tvtc.gov.sa .

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني أن البرنامج يسهم في إكساب المواطنين والمواطنات المهارات التقنية والفنية، والتطوير الذاتي، ونشر الثقافة المهنية بين أفراد المجتمع وتنمية الاعتماد على النفس لمواجهة المشاكل المهنية والتقنية في الحياة اليومية بالإضافة إلى التقليل من الاعتماد على العمالة الوافدة في إجراء الصيانة السريعة أو تلبية متطلبات السيدات واستقطب عبر مراحله الماضية المواطنين والمواطنات من المدنيين والعسكريين والقطاع الخاص بالإضافة إلى المتقاعدين كما أستقطب عدد من المتعافين من داء المخدرات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص .