تأهيل 723 مواطن ومواطنة من برنامج “أُتقن 4” بمكة

أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة تأهيل 723 مواطناً ومواطنة في ختام الأسبوع الثاني من برنامج التدريب المجتمعي ” أُتقن 4 “.
وبين مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسه ان البرنامج تم تنفيذه في الكليات التقنية للبنين بجدة ومكة المكرمة والطائف والقنفذة وأضم وميسان وتربة ورنية وكلية الاتصالات بجدة، وكليات التقنية للبنات في مكة المكرمة وجدة والطائف، والمعاهد الثانوية الصناعية بجدة ومكة المكرمة والطائف والليث, حيث بلغ من تم تأهيلهم من الرجال 527 مواطناً، فيما تم تأهيل مواطنة.
ودعا كدسه المواطنين للتسجيل في البرنامج الذي يضم العديد من الدورات “المعتمدة” بواقع 16 ساعة للدورة الواحدة وبمعدل 4 ساعات مسائية لمدة 4 أيام أسبوعياً، مشيراً إلى أن الوحدات التدريبية بالمملكة تواصل استقبال طلبات المواطنين والمواطنات في البرنامج الذي يستمر لمدة أسبوعين بدءاً من هذا الأسبوع عبر الرابط https://ctc.tvtc.gov.sa .