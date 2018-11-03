( تاج الجوهرة ) يحول الرياض لوجهة رياضية عالمية

الرياض- البلاد

عاشت مدينة الرياض أمس ليلة رياضية مثيرة؛ حيث استضاف ملعب جامعة الملك سعود، بطولة ” كراون جول السعودية، والتي شارك فيها نخبة من صفوة المصارعين المحترفين العالميين، وسط حضور جماهيري غفير يتقدمهم رئيس هيئة الرياضة معالي تركي آل الشيخ.

وتمكن النجم شينسكي ناكامورا من المحافظة على لقبه بالفوز بالنزال الأول في كراون جول السعودية ليحصل بذلك على لقب الولايات المتحدة. وبدأ الحفل بدخول أسطورة المصارعة الحرة العالمية هالك هوغن الحلبة على طريقته الشهيرة وسط حماس منقطع النظير حيث استعرض عضلاته على طريقته المعتادة.

وشهدت أول نزالات دور الثمانية من تصفيات بطولة كأس العالم من سماكداون بين راي ميستريو ضد راندي أورتن حيث تمكن راي مستيريو من هزيمة خصمه راندي اورتن بتثبيت سريع. وفي النزال الثاني التقى جيف هاردي ضد ذا ميز وفيه تمكن الأخير من هزيمة جيف هاردي بعد سكيل كريشن فينالي رائعة من كروان جول السعودية ليقابل راي مستيريو في نصف النهائي. وفي نزالات راو انتزع سيث رولنز الفوز من خصمه بوبي لاشلي فيما خطف دولف زيغلر الفوز في آخر نزالات دور الثمانية من نهائي كأس العالم بفوزه على كيرت أنجل.

وتأتي استضافة الرياض لأول مرة كأس العالم WWE ضمن الحدث الأضخم “كراون جول”، وذلك كجزء من الاتفاقية طويلة الأمد التي أبرمها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، مع فينس مكمان رئيس WWE لإقامة منافسات المصارعة بشكل حصري بالسعودية لمدة 10 سنوات. وتتضمن الاتفاقية التي تم توقيعها في مارس الماضي بالرياض قيام WWE بتنظيم عدد من فعاليات المصارعة في السعودية بوجود عدد من المصارعين العالميين والأساطير ومشاهير اللعبة التي تلقى رواجًا عالميًّا، وبشكل خاص في السعودية؛ إذ اصطف الشباب والعائلات، ونفدت التذاكر خلال 3 ساعات لمشاهدة النزالات في الرياض، بعد أن كانوا يكتفون بمشاهدتها على شاشات التلفزيون؛ إذ أصبح الأمر الآن واقعًا في الرياض.