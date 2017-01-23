(تاريخية ينبع) يجمع الأدباء

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ينبع- البلاد

تستعيد اللجنة المنظمة لمهرجان تاريخية ينبع، الذي تنطلق فعالياته نهاية الشهر الجاري ، المركاز كأحد فعاليات المهرجان، من خلال استضافة عدد من الشخصيات الأدبية والمشاهير، لينقلوا عبرها الشباب إلى زمن أجدادهم؛ إذ حرصت اللجنة على تنويع فعاليات المهرجان لتشمل مختلف الأنشطة الاجتماعية والتراثية، التي اشتهر بها أهالي المحافظة، لإضافة الكثير من الفائدة لزوار المهرجان من خلال تعريفهم بتراث الآباء والأجداد .

وأفاد مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع سامر العنيني، أن فكرة المركاز تعيد للأذهان نمط المعيشة في الماضي، فضلاً عن الاستماع لضيوف المركاز، الذين سيتناولون العديد من الموضوعات في الجوانب الاجتماعية والثقافية .