تاريخ مواجهات الهلال والعين .. تعادل

جدة- البلاد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في الخليج، إلى ملعب نادي العين بالقطارة، لمتابعة المباراة القوية المثيرة التي تجمع الهلال بمستضيفه العين ضمن مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2018.

هذه المباراة الهامة أعادت لنا الأذهان إلى المواجهات التاريخية بين الناديين، حيث تعد مواجهة اليوم هي الحادية العاشرة بينهما على الصعيد الآسيوي منذ عام 2003، إذ سبق والتقى الفريقان في عشر مناسبات.

نرصد لكم فيما يلي ، إحصائيات المباريات السابقة بين الفريقين:

– مباراة اليوم هي الحادية العاشرة في تاريخ الفريقين بدوري أبطال آسيا منذ 2003.

– استطاع العين هزيمة الزعيم 4 مرات.

– فاز الزعيم في 4 مواجهات.

– تعادل الفريقان في مواجهتين .

– شهدت مبارياتهما تسجيل 21 هدفًا، سجل الهلال 12 هدفا، بينما سجل لاعبو العين 9 أهداف . يتساوى كارلوس إدواردو، وناصر الشمراني في قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 3 أهداف.