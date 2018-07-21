تافاريس يبدأ رحلته الاحترافية مع الأهلي

جدة- البلاد

وصل اللاعب دجانيني تافاريس، المنضم حديثاً لصفوف نادي الأهلي، إلى معسكر الفريق بالنمسا. ويستعد مهاجم الرأس الأخضر للمشاركة في تدريبات الفريق بداية من اليوم.

وقد تعاقد الأهلي مع هداف الدوري المكسيكي الموسم الماضي، لمدة 4 أعوام مقبلة. ونشر الحساب الرسمي للنادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر: “وصل الآن إلى معسكر الأسود في النمسا نجمنا الجديد دجانيني تافاريس تحضيراً للمشاركة في تدريبات الفريق بداية من صباح اليوم السبت.

ووجه تافاريس رسالة قصيرة لجماهير النادي، عبر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي ايضاً قائلاً: “أهلاً يامجانين”. يذكر أن الأهلي كان قد أنهى موسمه الماضي محتلاً المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين.