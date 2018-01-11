تانيا راعياً للاتحاد.. سييرا يكثف الاستعداد للهلال

جدة ـــ عبدالعزيز عركوك

ثمن رئيس الاتحاد حمد الصنيع للاعب أحمد هادي بالخير من اللاعبين المواليد، تفضيله اللعب لنادي الاتحاد رغم عدم إمكانية مشاركته مع الفريق خلال الفترة الحالية؛ بسبب منع الفريق من التسجيل من الفيفا، مشيدا بقرار الهيئة العامة للرياضة بإقرار مشاركة المواليد مع الفرق السعودية، بعد أن فقدت الكرة السعودية فرصة الاستفادة من هؤلاء اللاعبين لسنوات طويلة، وتمنى الصنيع التوفيق للاعب أحمد هادي بالخير. وعلى صعيد آخر، أدى الفريق الأول مرانه أمس، تحت إشراف المدير الفني لويس سييرا، والذي كان مغلقا أمام وسائل الإعلام والجماهير؛ استعدادا لمواجهة الهلال يوم السبت القادم ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري المحترفين، وقد تركز المران على الجوانب اللياقية، والفنية والمهارية والتكتيكية.

وعلى الجانب الآخر احتضن مقر النادي مساء أمس حفل تدشين رعاية شركة مياه تانيا لنادي الاتحاد حيث تمت مراسم توقيع العقد بين رئيس النادي حمد الصنيع والرئيس التنفيذي لشركة تانيا المهندس/ شويمي آل كتاب بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي وعدد من المسؤولين في الشركة الراعية.

وبهذه المناسبة أكد رئيس مجلس الإدارة بأن التوقيع مع مياه تانيا يأتي في إطار حرص النادي على زيادة مصادر دخله بالتوقيع مع شركات رائدة تبحث عن الاستثمار في المجال الرياضي من خلال نادي الاتحاد الذي يمتلك شعبية جماهيرية كبيرة قادرة على تحقيق الانتشار الواسع للشركات الراعية, ونعتز بأن تكون شركة تانيا المتميزة في مجال المياه المعبأة راعيا لنادي الاتحاد ضمن كوكبة رعاة النادي شركاء النجاح. من جانبه أبدى المهندس شويمي آل كتاب سروره بعقد الرعاية مع نادي الاتحاد وعن فخره بأن تكون مياه تانيا هي المياه الرسمية لنادي الاتحاد لمدة موسمين. ويهدف كلا الطرفين لتوطيد الروابط بين مياه تانيا ونادي الاتحاد وفتح قنوات جديدة لسبل التعاون الممكنة والتي ستنعكس إيجابيا على جمهور نادي الاتحاد