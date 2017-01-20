(تايتانيك السعودية)… معلم من معالم السياحة في تبوك

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تبوك ــ البلاد

سفينة يونانية غامضة جنحت قرب مدينة تبوك، منذ نحو 40 عاماً. حاول كثيرون شراءها والتكسب منها، فكان مصيرهم مفجعاً!أسماء عدة حملتها السفينة، أشهرها “جورجيوس جي Georgios G”. ولكن السفينة، القابعة على شاطئ منطقة بئر الماشي بمحافظة حقل قرب الحدود الأردنية، تعرف الآن بـ”تايتانيك السعودية”.

قصة السفينة الجاثمة يشوبها الغموض وتثير الاستغراب لدى العديد من السعوديين، وذلك منذ جنوحها في أواخر التسعينات الهجرية (سبعينات القرن العشرين)، ولكنها باتت معلمًا من معالم السياحة ومنظرًا محببًا لكل من يزور ساحل محافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك.

وتقع منطقة بئر الماشي على ساحل خليج العقبة، على رأس من البحر، وتعتبر مرسى طبيعياً.

وينعدم الطريق البري تماماً جنوب بئر الماشي؛ لأن الجبال تلتصق بالبحر، وتبقى وسائل النقل البحرية هي الوسيلة الوحيدة للوصول جنوب البئر.

ويعتبر بئر الماشي من المواقع السياحية بمحافظة حقل التي تنعم بشواطئ رملية ساحرة، يرتادها المصطافون من جميع أنحاء المملكة.

وقد أطلق اسم (الباخرة)على هذا الموقع منذ عام 1398هـ (1978)، بعد حادثة جنوح (جورجيوس)، واستقرارها فوق الشعب المرجانية.