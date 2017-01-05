( تباين مستويات اللاعبين )

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حسن عسيري

المتابع للدوري السعودي لديه إلمام تام بمستويات اللاعبين، وكل ما يختص بأدائهم الفني ، فأصبح يعرف من اللاعب الماهر، ومن اللاعب الهداف ومن يمتلك الكنترول، ومن المدافع المتميز والحارس البارع والوسط الذي يستطيع ربط الدفاع بالهجوم ،

وبما أن هنالك لاعبين ارتفع مستواهم أيضاً هنالك لاعبون انخفض مستواهم، وباستعراض سريع للاعبين الذين لوحظ ارتفاع مستواهم مقارنة عن الأعوام السابقة، يأتي في المقدمة لاعب نادي الاتحاد فهد المولد الذي كان إلى العام الماضي يبذل مجهوداً كبيراً في الملعب،

ويجري بسرعة كبيرة، ولكنه في النهاية يتعثر ويسقط هو والكرة وفي أفضل الحالات يصوبها صوب المدرجات، ويضيع مجهوده ومجهود زملائه اللاعبين، إلا أنه في هذا العام تغير كثيراً وأصبح لاعباً مفيداً وهدافاً خطيراً، وتطور أداؤه بشكل ملحوظ وأصبح أهم لاعب في الخارطة الاتحادية .

أيضاً عمر هوساوي مدافع نادي النصر لوحظ عليه تطور ملموس في أدائه، وأصبح يشكل ثقلاً في دفاع النصر والمنتخب أيضاً ،

ومن اللاعبين الذين برزوا أيضاً نواف العابد لاعب نادي الهلال الذي كان حبيساً لدكة البدلاء لعدة مواسم. رأينا كيف تطور كثيراً واستغل امكانياته جيداً لخدمة فريقه، وأصبح أفضل لاعبي الهلال والمنتخب السعودي.

أيضاً زميله في الفريق ياسر الشهراني صاحب أكبر لياقة بين اللاعبين السعوديين؛ حيث عاد بعد الإصابة التي لحقت به أكثر نضجاً ولياقةً،

ويملك كنترولاً جيداً وقدماً تعرف طريق المرمى، بالرغم من أنه يلعب ظهيراً ، كذلك خالد الغامدي لاعب فريق النصر تطور أداؤه كثيراً وأصبح يؤدي الدور الهجومي والدفاعي بكل اتقان مما شكل قلقاً للخصوم نظير مستواه المتطور،

وفي المقابل هنالك نجوم قل أداؤهم عن ذي قبل، ويجب عليهم مراجعة أنفسهم والعودة لمستوياتهم التي كانوا عليها، وسأذكر أبرزهم دون الخوض في الأسباب وهم: أسامة هوساوي، وناصر الشمراني، والشلهوب من الهلال،

ومن الاتحاد عبدالرحمن القحطاني، وباجندوح، ومن النصر السهلاوي ونايف هزازي، ومن الشباب أحمد عطيف، ومن الأهلي المؤشر والمقهوي، ومن هنا نشاهد التباين في مستويات اللاعبين بين صعود وهبوط ..

وأقول لمن تطور مستواهم: أحسنتم. ولمن تراجع مستواهم: عودوا كما كنتم نجوماً قبل أن يغضب عليكم الجمهور ويطالبون بإبعادكم، فالنجومية مهرها غالِ .

الطائف

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