تبريد منشأة الجمرات برذاذ الماء

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل شرعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في تنفيذ مشروع تبريد مناخ منشأة الجمرات والاستفادة من المرحلة الاولى للمشروع في موسم حج هذا العام 1438هـ وذلك بتغطية كامل مساحات الساحة الغربية للجمرات وطرق العودة من الجمرات الى مشعر منى.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة المهندس جلال كعكي ان هذا المشروع يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تشرف على تنفيذها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة هذا العام بالمشاعر المقدسة حيث تحظى تلك المشاريع باهتمام ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس الهيئة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل ، وباشراف مباشر من قبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس الهيئة صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن بندر.

وسيسهم هذا المشروع بإذن الله في التخفيف على الحجاج من درجات الحراره المرتفعة بالاضافة لمشقة العابرين في ساحات منشأة الجمرات وكذلك طرق العودة الى مشعر منى. وأضاف كعكي: تمتد شبكة المشروع لأكثر من 10 الآف متر طولي ستنصب فيها تقريباً 750 عامود لرش رذاذ الماء المبرد عبر محطتين رئيسيتين.

وابان ‘المتحدث الرسمي ان الكمية المستخدمة في رش رذاذ الماء المبرد تبلغ 235 مترا مكعبا في الساعة، مشيرا ان أعمدة الرش تعمل على فترات متواصلة طوال ايّام الحج في مشعر منى ومنشأة الجمرات وذلك بهدف تخفيف العبء على الحجاج اثناء تنقلاتهم للوصول لمنشأة الجمرات للرمي بكل يسر وسهولة.

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