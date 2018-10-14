(تبصر) يحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية

جدة -عبدالهادي المالكي

أقام (مشروع تبصر) فعالية اليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار “الشباب والصحة النفسية في عالم متغير” وقد صاحب الفعالية المعرض التوعوي والذي اشتمل على ركن الاستشارات النفسية الطبية وأعراض التوحد للأطفال، وركن الاستشارات الأسرية، وركن قسم علم النفس الإكلينيكي، وركن قسم التغذية، وركن التوعية الصحية الذي قدم برشورات وكتيبات توعوية وتثقيفية، والركن الخاص بالأطفال للرسم والتلوين.

من جهتها قالت بشائر بنجابي مسؤولة (مشروع تبصر):” سبب وجود الحاجز بين الأخصائي النفسي والمريض هو عدم وضوح المهام الأساسية له وهذه هي الفجوة التي دخل منها افراد المجتمع متشبعا بالأفكار المغلوطة عن المجال النفسي بشكل عام فأصبحت النتيجة هي عدم تقبّلهم لهذا المجال ولا حتى الخوض فيه ولهذا فإن اليوم العالمي للصحة النفسية يعتبر مناسَبة لانطلاق مشروع تَبَصَّرْ التوعوي الذي بادر بالاحتفال بهذا اليوم في مجمع العزيز مول بمشاركة عشرين من المتخصصات المتطوعات اللاتي طرحن موضوعات شاملة ومهمة عن علم النفس املاَ في توضيح ماهيته واهميته وتضمنت الاحتفالية خمسة اركان مختلفة حيث اتاحت للزوار اجراء بعض المقاييس المعروفة كمقياس الاكتئاب والقلق”.