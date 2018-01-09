تبليغ الميزانية للجهات الحكومية إلكترونيا

جدة ـ واس

اعلنت وزارة المالية اطلاق خدمة تبليغ الميزانية للجهات الحكومية، بحيث يمكنها الاطلاع عليها الكترونيا عبر منصة “اعتماد” في اطار تعزيز التواصل وتكريس الشفافية حيث سيتم تبليغ الميزانية العامة للدولة للمؤسسات العامة والأمانات والبلديات بشكل الكتروني ولاول مرة ابتداء من ميزانية السنة المالية الحالية .

وتهدف الخدمة الالكترونية إلى تسهيل واتمته اجراءات تبليغ الميزانية للجهات الحكومية بما يسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي ورفع اداء اجهزته من خلال وسائل التقنية والحلول الرقمية التي تعزز التوجه نحو التحول الرقمي الحكومي كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبالتالي توفر الجهد وتقلص الوقت وتسهم في رفع كفاءة الإنفاق.

وتأتي هذه الخدمة ضمن منصة “اعتماد” الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل التعاملات المالية الحكومية بين وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص.

واوضحت وزارة المالية انه بامكان الجهات الحكومية حالياً التسجيل في خدمة تبليغ الميزانية عبر زيارة الموقع الإلكتروني.