تتبع العين على فيسبوك

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عواصم- وكالات

استحوذت الشبكة الاجتماعية فيس بوك على شركة ناشئة لتقنيات تتبع العين، في صفقة لم يتم الكشف عن شروطها، وتسمح هذه الخطوة لفيس بوك بتحسين تجربة الواقع الافتراضي من خلال نظارتها Oculus عبر استخدامها تقنيات تتبع العين الخاصة والتي انتجتها شركة دنماركية،

وشارك في تأسيسها أربعة طلاب من جامعة تكنولوجيا المعلومات في العاصمة كوبنهاغن، وقامت على جعل إمكانيات تتبع العين متوفرة بشكل أكبر للجماهير وقدمت وعوداً حول إمكانيتها توفير التحكم بالعين لأجهزة المستهلك، بشكل يعزز ويبسط من تجربة المستخدم.

ويتيح هذا المنتج لأي شخص إمكانية وضعه على حاسب محمول أو أي جهاز حوسبة آخر من أجل مراقبة حركة العين، حيث يجري متابعة حركة عين المستخدم عن قيامه بأي شيء مثل قراءة الشاشة أو تسجيل الدخول بشكل آمن إلى الحاسب.