تتضمن دعوته لحضور القمة العربية .. خادم الحرمين يتسلم رسالة ملك الأردن

الرياض – واس

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تتضمن دعوته – أيده الله – لحضور مؤتمر القمة العربية المقبلة في الأردن.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين مبعوث جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ناصر جودة ،خلال استقبال الملك المفدى له أمس، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين، تحيات جلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، فيما أبدى خادم الحرمين الشريفين تحياته لجلالته.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.