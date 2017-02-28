تتويج الفائزين بجائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي

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الرياض – واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، يُتوج في الرياض اليوم الثلاثاء، الفائزون السبعة بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، بحضور أكثر من 700 شخصية من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين والمهتمين بالعمل الخيري.

وشهدت الدورة الرابعة للجائزة التي ركزت على التمكين الاجتماعي والاقتصادي لكبار السن فوز ثلاث جهات وأربعة أفراد، حيث فازت مبادرات كل من الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، ومركز الملك سلمان الاجتماعي، وجمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية على التوالي؛

وذلك ضمن فرع الجهات الداعمة، كما فاز كل من عبدالله محمد إبراهيم الحصين، وسعيد محمد فهد القحطاني، والدكتور صالح بن درويش معمار، والدكتور سعيد بن سعد المرطان على التوالي، ضمن فرع الأفراد المتميزين.