تتويج الفائزين بجائزة الأميرة صيتة للتميز في العمل الاجتماعي غداً

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -.

يُتوج في الرياض يوم غدٍ الثلاثاء، الفائزون السبعة بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي.

بحضور أكثر من 700 شخصية من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين والمهتمين بالعمل الخيري.

وشهدت الدورة الرابعة للجائزة التي ركزت على التمكين الاجتماعي والاقتصادي لكبار السن فوز ثلاث جهات وأربعة أفراد:

حيث فازت مبادرات كل من الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان.

ومركز الملك سلمان الاجتماعي.

وجمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية على التوالي، وذلك ضمن فرع الجهات الداعمة.

كما فاز كل من عبدالله محمد إبراهيم الحصين، وسعيد محمد فهد القحطاني، والدكتور صالح بن درويش معمار.

والدكتور سعيد بن سعد المرطان على التوالي، ضمن فرع الأفراد المتميزين.

يذكر أن مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي التي تأسست عام 1433هـ ومقرها مدينة الرياض وتحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري لمجلسها؛ هي مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح المادي، تنص رسالتها على إبراز الإبداع في العمل الاجتماعي من خلال تقدير الداعمين المتميزين، وتشجيع المبادرات الفردية الهادفة للتمكين الاقتصادي والدمج الاجتماعي، وتشجيع بحوث ودراسات التنمية الاجتماعية، وقد كرمت في نسخها الثلاث الماضية 120 فائزًا تميزوا في العمل الاجتماعي.