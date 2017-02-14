تتويج (تعليم جدة) بجائزة التميز الإداري على مستوى المملكة

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جدة ــ البلاد

توجت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة بجائزة التميز الإداري التميز التي تمنحها وزارة التعليم هذا العام.

وتعد الجائزة تتويجا لنجاح فريقها القيادي تخطيطا وتنفيذا، علاوة على أن الجائزة تخضع لمعايير التميز والجودة للمؤسسة الأوروبية.

وكانت وزارة التعليم قد أقامت البارحة حفلها السنوي السابع لجوائز التميز والتي تشمل عدة فئات من المعلم

والطالب والمشرف التربوي وصولا للإداريين وسط حضور ضخم بمركز الملك فهد الثقافي.