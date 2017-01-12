تثبيت 4 منظومات صواريخ قرب موسكو

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موسكو-الأناضول

أعلنت وزراة الدفاع الروسية، أن 4 منظومات صواريخ من طراز “أس – 400″، دخلت الخدمة بالقرب من موسكو؛ بهدف تعزيز القدرة الدفاعية في أجواء العاصمة.

وقالت الوزارة، في بيان لها: إنه جرى تثبيت 4 من منظومات صواريخ “أس – 400 (تريؤومف)” بالقرب من موسكو، ودخلت الخدمة لتعزيز الدفاع الجوي للعاصمة والمنطقة الصناعية المركزية.

وأكّدت الوزارة الروسية، أن المنظومة قادرة على رصد وتدمير الأهداف من على بعد 400 كيلومتر، وأن تأثيرها سيطال المجال الجوي لـ 12 منطقة، بما فيها العاصمة موسكو.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن هناك 4 منظومات أخرى من طراز “أس – 400″، سيتم تزويد الجيش الروسي بها في غضون العام الجاري.