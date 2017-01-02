تجاوبا مع دعوة خادم الحرمين الشريفين: (ساب) يتبرع بمليون ريال لإغاثة الشعب السوري
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جدة ـ البلاد
تجاوباً مع الدعوة الكريمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـــ حفظه الله ـــ بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة لإغاثة الشعب السوري الشقيق، أعلن الأستاذ خالد بن سليمان العليّان، رئيس مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) عن تبرع البنك بمبلغ مليون ريال سعودي…وبهذه المناسبة صرح الأستاذ خالد بن سليمان العليّان قائلاً: “تأتي مشاركة البنك في هذه الحملة استجابة للتوجيهات السامية الكريمة للوقوف مع الشعب السوري، ممن انقطعت بهم السبل بسبب الظروف الصعبة والأحداث المؤلمة التي يعيشونها…وثمن الأستاذ خالد العليّان اللفتة الإنسانية من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـــ حفظه الله ـــ بالوقوف مع أشقائنا الشعب السوري؛ نظير ما يواجهونه من معاناة إنسانية عصيبة، ومساندتهم لمواجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها. مؤكداً على أن هذه الحملة تجسد مبدأ التآخي والمحبة، وتأكيد لدور المملكة العربية السعودية الرائد، وطبيعة الشعب السعودي المساند بكل أفراده لكافة أشكال الدعم والعون الإنساني”.
الوسوم:الشعب السوري
التصنيف: اقتصاد
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