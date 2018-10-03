تجديد كامل السجاد بالمسجد النبوي الشريف

قامت الإدارة العامة للشؤون الخدمية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بقسم السجاد التابع لإدارة تطهير وسجاد المسجد النبوي بتجديد سجاد التوسعة الغربية بالمسجد النبوي صباح اليوم ، بسجاد وطني فاخر معلم باستقامة الصفوف وذي جودة عالية .

وأوضح مدير قسم السجاد بالوكالة بندر الحسيني أنه يتم استخدام آلية متطورة لفرش السجاد من خلال أجهزة حرارية حديثة تُمكن من فرش السجاد بدون فواصل بينهما .

وأضاف الحسيني أن تجديد السجاد بالمسجد النبوي يأتي في إطار منظومة متكاملة تقوم بها وكالة الرئاسة للاهتمام بجميع شؤون المسجد النبوي .