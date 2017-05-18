تجديد 1200 سجادة في الساحات الخارجية للمسجد النبوي

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المدينة المنورة – جازي الشريف

قامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة النظافة والسجاد بتجديد وتغيير 1200 سجادة في ساحات المسجد النبوي ” البقيع، السلام ،الساحة المقابلة لباب رقم 10 ” .

وبين مدير قسم السجاد بالوكالة بندر الحسيني، أن هذه العملية تأتي ضمن منظومة الخدمات التي تقدم لراحة المصلين والزائرين واستعدادا لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك ، مبينا أن إدارة النظافة والسجاد بالمسجد النبوي تعمل وفق الخطة الخاصة بشهر رمضان، حيث جرى تغيير سجاد الحرم القديم والأقسام النسائية مطلع الشهر الجاري،

فيما سيتم تجديد السجاد في باقي الساحات المحيطة بالمسجد النبوي خلال الأيام القريبة القادمة إضافة إلى تغيير سجاد الروضة الشريفة .