تجربة ناجحة لمنظومة أميركية يابانية مضادة للصواريخ

تمكن الجيش الأميركي من اعتراض جهاز بالستي متوسط المدى أثناء تجربة منظومة جديدة مضادة للصواريخ طُوّرت بالشراكة مع اليابان.

ورصد بحارة المدمّرة الأميركية “يو اس اس جون فين” جهازًا بالستيًا وتابعوه واستهدفوه عبر الصاروخ الاعتراضي “اس ام-3 بلوك آي آي إيه” أثناء تجربة أجريت من الساحل الغربي لهاواي، حسب ما أعلنت الوكالة الأميركية للدفاع المضاد للصواريخ (ام دي إيه) في بيان.

وصرّح مدير هذه الوكالة التابعة لوزارة الدفاع الأميركية سام غريفز “كان ذلك نجاحًا رائعًا”.

وباءت تجربتان بالفشل في يونيو 2017 ويناير 2018 فيما كانت تجربة فبراير 2017 مثمرة.

ومن المفترض أن يسمح الصاروخ الاعتراضي “اس ام-3 بلوك آي آي إيه”، الذي طوّرته الولايات المتحدة

واليابان سويًا، بتحديث منظومة الدفاع المضادة للصواريخ “ايجيس” التي زودت بها خصوصا السفن الأميركية واليابانية.