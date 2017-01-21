تجمع الدويش وأبو راشد مع الرياضيين والإعلاميين بجدة : (ديوانية الشباب) تحاصر قضايا الأندية السعودية أمام الفيفا

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جدة – أحمد شرف الدين

تحاصر ديوانية الشباب والرياضة قضايا الأندية السعودية المطروحة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وتقف على تطلعات الرياضيين والوسط الرياضي تجاه الاتحاد السعودي لكرة القدم المنتخب، خلال نسختها الجديدة التي تعقد مساء اليوم ـ السبت 23 ربيع الأول “21 يناير 2017م ـ

بحضور عميد الكتاب الرياضيين السعوديين والمستشار القانوني محمد الدويش، و القانوني خالد أبو راشد، وعدد من الرياضيين والإعلاميين على شاطئ عروس البحر الأحمر جدة…

واعتبر مازن بن محمد بترجي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة قضايا الأندية السعودية العديدة أمام فيفا أهم وأكثر موضوعات الوسط الرياضي والتي تمثلت في خصم 3 نقاط من نادي الاتحاد وحرمان الشباب من تسجيل لاعبيه في فترة الانتقالات الشتوية، وقال:” الأرقام تؤكد وجود عدد من القضايا العالقة بسبب مستحقات مالية أو مخالفات قانونية في التعاطي مع هذا الملف ،

ومن هنا يأتي طرح هذا الموضوع في توقيت مهم بهدف وضع حلول عملية والتعرف من القانونيين وأصحاب الاختصاص على الآثار التي يمكن أن تترتب على هذه القضايا وكيفية تجنب ذلك في المستقبل”.

من جانبه.. أشار الدكتور راشد بن زومة رئيس مجلس إدارة الديوانية أنهم تعمدوا اختيار اثنين من أهم القامات القانونية في الرياضة السعودية ممثلان في المستشاران محمد الدويش وخالد أبو راشد، حيث ستطرح مجموعة من المحاور المهمة،

فعلاوة على التعرف على تطلعات الرياضيين والجماهير من الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد، سيكون ملف القضايا والعقوبات التي تلاحق الأندية السعودية مطروحاً بقوة، وسنبحث جميعاً عن مخرج حقيقي لمواجهة تداعيات هذه القرارات قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية نهاية شهر يناير الجاري…

وأشار بن زومة إلى أن ديوانية الشباب والرياضة بدورها التوعوي من خلال نسختها الجديدة، ستعمل على إضاءة الطريق أمام الأندية التي ورثت بعض إداراتها مشاكل من إدارات سابقة وبات أمر مواجتها حتمياً في ظل الدعم الكبير الذي تجده جميع الأندية من صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة، والمسؤولين عن اللجنة الأولمبية السعودية، حيث نهدف إلى تجنب مثل هذه التحديات في المستقبل…

وأكد عبد الله الغامدي الرئيس التنفيذي لديوانية الشباب والرياضة أنهم سيضعون المخرجات والتوصيات التي يخرج بها الملتقى كاملة أمام اتحاد كرة القدم الجديد الذي يقوده الدكتور عادل عزت،

لافتاً إلى أن الدعوة وجهت لكوكبة من المختصين والرياضيين والإعلاميين للمساهمة برأيهم وفكرهم في طرح حلول للتحديات المهمة التي تواجه الأندية السعودية على الصعيد الخارجي،

لاسيما أن الاتحاد المنتخب شكل فريق عمل لبحث تداعيات هذه الشكاوى التي تجاوزت حتى الآن 30 شكوى رسمية، تحاصر أغلب أندية دوري جميل للمحترفين، وتعطل برامج ومبادرات هذه الأندية وتحول دون تحقيق أهدافها.