تجهيزات طبية عالية للقوات المسلحة في الحج

منى -واس

سخرت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة, إمكانياتها الصحية والوقائية وطاقتها البشرية والفنية والتقنية كافة لخدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال تشغيل مستشفياتها الثابتة والميدانية ومستوصفاتها ومراكزها المتخصصة التي تغطي المسجد الحرام وجميع المشاعر المقدسة بطاقة استيعابية تجاوزت 600 سرير.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الدكتور سليمان بن محمد المالك, أن دور الإدارة يأتي انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -حفظه الله- , وبتوجيهات وإشراف مباشر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -أيده الله- للإسهام في تقديم الخدمة الصحية اللازمة لحجاج بيت الله الحرام لتأمين المتطلبات كافة, لتيسير سبل أدائهم لهذه الفريضة والعمل على تطوير الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام بشكل مستمر.

وبيّن اللواء المالك أن الخدمات الطبية للقوات المسلحة ومن خلال التوجيهات الكريمة تقدم الرعاية الصحية بيد لجنودنا البواسل الذين يدافعون عن أرض الحرمين الشريفين وباليد الأخرى تقدم الرعاية الصحية والوقائية لضيوف الحرمين الشريفين حجاج بيت الله الحرام من خلال خدمات صحية ووقائية وعلاجية تقدمها مستشفيات القوات المسلحة.

من جانبه بين مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة المشرف على البعثة اللواء الطبيب حامد بن علي الغامدي, أن المشاركة تشمل المراكز المتخصصة لمعالجة ضربات الشمس والإجهاد الحراري بعرفه ومنى بسعة 150 سريرا و 35 فرقة طبية ونقاط إسعافيه ميدانية بواقع 20 نقطة تغطي جميع المشاعر المقدسة خارج نطاق المستشفيات الثابتة الأولية وتتركز في محطات القطار وجسر الجمرات وطرق المشاة والتحويل إلى مستشفيات القوات المسلحة أو مستشفيات وزارة الصحة لمن تتطلب حالاتهم رعاية طبية متقدمة والمركز الإسعافي بمنى والمخصص للحالات الطارئة ويحتوي على 11 سريراً و 4 عيادات وصيدلية مركزية ومختبر طبي متكامل، وتخصيص 13 فرقة راجلة تقوم بدور الإسعافات الأولية والتثقيف الصحي بين الحجاج مجهزة بالمعدات الطبية الحديثة وأسطول من عربات الإسعاف وعربات الإسعاف الجماعي والمعدة لنقل 8 مرضى بوقت واحد, بالإضافة إلى المستشفيات الميدانية الحديثة والمتكاملة وذلك بواقع مستشفى ميداني بمشعر منى ومستشفيين ميدانيين بعرفة والمزودة بأحدث التقنيات الطبية بسعة 150 سريراً.