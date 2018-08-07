تجهيز مخيمات الحجاج المطورة بمنى وتوفير كافة الخدمات

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز استكملت مناطق المشاعر المقدسة منى عرفات مزدلفة كافة استعداداتها وترتيباتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

حيث كانت هذه المناطق المشرفة خلال الأيام الماضية عبارة عن ورشة عمل لجميع القطاعات الحكومية المدينة والعسكرية والأهلية العاملة في خدمة ضيوف الرحمن لإستكمال جميع مشروعاتها الخدمية وتجهيز مواقعها بما تحتاجه من خدمات ومستلزمات بوقت مبكر لتكون جاهزة فور وصول طلائع ضيوف الرحمن لمناطق المشاعر المقدسة لاستكمال مناسك حجهم . ( البلاد ) تجولت في مناطق المشاعر المقدسة منى وعرفات ومزدلفة وسجلت بالكلمة والصورة الاستعدادات الجارية هناك فرجال الأمن بدأوا في ايجاد معسكراتهم للاشراف على أمن ضيوف الرحمن اضافة إلى مباشرة قيادات الأمن أعمالها الموسمية في مقرها الرئيسي بمشعر منى وفروعها في عرفات ومزدلفة للوقوف على خطط الحركة المرورية المؤدية للمشاعر ورصدها مبكرها وتنظيم زيارات لمؤسسات أرياب الطوائف لشرح لهم خطط السير بوقت كاف لتسهيل تحركات وصول الحافلات المقلة لضيوف الرحمن أثناء عملية التصعيد إلى مشعر منى ثم عرفات ومرحلة النفره من عرفات إلى مزدلفة ثم منى كما تم شرح خطط التفويج إلى قطار المشاعر وإلى منشآت الجمرات كما استكملت مخيمات المشاعر في منى وعرفات تجهيزاتها سواء المخصصة لحجاج الخارج أم لحجاج الداخل وغير ذلك من الخدمات التي تقدمها جميع القطاعات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن ، والآن نترككم مع مضامين هذا لاستطلاع .

الإمارة :

وفي إمارة منطقة مكة المكرمة وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز تعيش الإمارة منذ وقت مبكر كخلية نحل من حيث الاجتماعات المكثفة مع مختلف القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية للاعداد والتجهيز لخطط وبرامج هذه الادارات لموسم حج هذا العام وأن كانت هذه الاستعدادات والاجتماعات بدأت مع نهاية موسم الحج الماضي للاعداد والتخطيط لموسم حج هذا العام ورصد الملاحظات والسلبيات ان وجدت وتلافيها وتطوير الأعمال للأفضل مع ادخال الكثير من المستجدات على خطط وبرامج القطاعات الحكومية والأهلية وتعتبر لجنة الحج المركزية هذه الأيام في حالة انعقاد لبحث ومناقشة برامج الحج حيث يترأس سمو الأمير خالد وسمو نائبه الامير عبدالله اجتماعات مكثفة للجنة كما يعقد سموهما اجتماعات متواصلة مع كبار المسؤولية في هذه الادارات وقد وجه سموه جميع القطاعات العاملة في الحج بأهمية جاهزية أعمال وتنفيذ خططها التشغيلية لموسم حج هذا العام سعيا إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ قدومهم للاراضي المقدسة حتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين مشيداً سموه بالدور الذي تقوم به الأجهزة الحكومية والأهلية كافة خصوصا القطاعات الأمنية التي تسخر طاقاتها البشرية والآلية لخدمة الحجيج بما يضمن توفير سبل الراحة لهم وتأمين رحلتهم الإيمانية وأدائهم لمناسكهم بكل سهولة ويسر وسوف يقوم سموه وسمو نائبه كالمعتاد بجولات ميدانية على مناطق المشاعر المقدسة منى وعرفات ومزدلفة للوقوف على آخر الاستعداد المتخذة من قبل جميع القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية وبرامج أعمالها وخططها التشغيلية ومشروعاتها الجديدة في هذه لمناطق المقدسة وسيرافق سموهما أعضاء لجنة الحج المركزية من رؤساء القطاعات الحكومية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج .

إسكان الحجاج بمنى:

استكمل مشروع إسكان الحجاج بمشعر منى التابع لصندوق الاستثمارات العامة استعداداته وترتيباته لتجهيز مخيمات الحجاج المطورة بمشعر منى وتوفير كافة الخدمات بها من تجهيزات ومكيفات والتي تم تغييرها بتركيب أكثر من 21 ألف مكيف استرالي ذي مواصفات خاصة وبذلك أصبح العدد الاجمالي للمكيفات الجديدة في هذه المساكن المطورة والتي تم تركيبها أكثر من 45 ألف و 600 مكيف جديد تم تركيبها خلال مدة المشروع المحددة بثلاث سنوات حيث تم تركيب هذه المكيفات بنسبة بلغت 100% وتمت تجربتها بنجاح تام ولله الحمد وهي جاهزة الآن لخدمة حجاج بيت الله الحرام فور وصولهم لمشعر منى والسكن في هذه المخيمات المطورة كما قام المشروع بإضافة مكيفات أخرى في المخيمات المكتظة بإعداد الحجاج وذلك لضمان برودة الجو داخل هذه المخيمات والتي تصل بها درجة الحرارة ما بين 22-27 درجة مئوية . وبلغت التكلفة الاجمالية لأعمال هذه المكيفات الجديدة في مرحلتها الأخيرة المكونة من جزأين 232 مليون ريال كما بلغت تكلفة المرحلة الأولى 85 مليون ريال وقد تعاقدت إدارة المشروع مع عدد 4 مقاولين للصيانة ويبلغ عدد الفنيين والمهندسين والعمالة أكثر من 2400 شخص يعملون على مدار الـ 24 ساعة لصيانة المخيمات وحل أية مشكلة تحدث أثناء الموسم وتواجد الحجاج في هذه المخيمات المطورة . كما قامت إدارة المشروع وبوقت بمكر من تسليم المخيمات المخصصة لحجاج حملات الداخل كما سلم المشرع المخيمات المخصصة لحجاج مؤسسات الطوافة مثله في مكاتب الخدمة الميدانية التابعة لهذه المؤسسات وتم التسليم لجميع المخيمات وهي مكتملة الصيانة كما تم غسل الخيام وتنظيفها وكذلك الممرات ودورات المياه ليتمكنوا مسؤولو هذه المؤسسات ومكاتب الخدمة الميدانية من تجهيز مخيماتهم من فرش واحتياجات ومستلزمات بوقت مبكر لتكون جاهزة فور وصول الحجاج لمنى للسكن في تلك المخيمات . كما قام المشروع بتغيير جميع الانارة بالمخيمات ورصف ارضياتها بالسيراميك من نوع مميز حيث تم تركيب أكثر من 400 ألف متر ويتوقع الانتهاء من ذلك العام القادم .

نظافة المشاعر:

وفي إطار استعدادات أمانة العاصمة المقدسة لتوفير خدماتها لضيوف الرحمن والجهات المشاركة في خدمتهم في مناطق المشاعر المقدسة أكد أمينها العام المهندس محمد بن عبدالله القويحص أنه تم زيادة أعداد عمال النظافة في مناطق المشاعر المقدسة منى وعرفات ومزدلفة حيث تم تخصيص 13 ألف عامل في المشاعر ومكة المكرمة مجهزين بأحدث المعدات مثل الضواغط والقلايات والبويكات والمكانس الآلية وغيرها من المستلزمات وسيكون العمل على مدار الـ 24 ساعة في المناطق المزدحمة وذلك بنظام الورديات المتداخلة إضافة إلى تخصيص فرق مركزية لمواجهة الحالات الطارئة كالأمطار والحرائق لا قدر الله أو لدعم أي منطقة في حال الحاجة . كما سيتم استخدام عدد من الصناديق الكهربائية الضاغطة للنفايات إضافة إلى الصناديق التي تعمل بالطاقة الشمسية . وقد تم تخصيص 27 مركزا للخدمات البلدية في المشاعر المقدسة وتم توزيعها توزيعا ً جغرافيا ً بحيث تغطي كامل مناطق المشاعر المقدسة ومسطحاتها وتم تزويد هذه المراكز بكل ما تحتاج إليه من الآليات والأجهزة والسيارات مع تجنيد 2350 شخصا ً لتنفيذ خطة الأمانة كما تم تدعيم مراكز الأمانة في مناطق المشاعر المقدسة بمراقبين ومشرفين اضافة لدعمها بالمعدات اللازمة مثل الشفاطات والمكانس الآلية لتجميع النفايات من تحت الجسور والأماكن المزدحمة وسيتم العمل على مدار الساعة في أيام الذروة وفترة وجود الحجاج في مناطق المشاعر المقدسة . كما تم تجهيز عدد من المخازن الأرضية للنفايات إذ سيتم تخزين النفايات مؤقتاً بعد كيسها بمشعر منى لمواجهة صعوبة حركة المعدات والاستفادة من الضارين الضاغطة بأقصى درجة . كما سيتم في مجال صحة البيئة تكليف عددا من الفرق واللجان لمراقبة المطاعم ومحال بيع لمواد الغذائية والمباسط الموسمية في مناطق المشاعر المقدسة . ومتابعة مواقع الحلاقة بمشعر منى البالغ عددها 1100 كرسي حلاقة . كما سيتم تنظيم دخول المواشي إلى مناطق المشاعر المقدسة وعدم تسريها لها حيث تم تخصيص 32 مركزا للمراقبة في أماكن مختلفة . كما سيتم الاشراف على وحدات الذبح بالمشاعر المقدسة ومتابعة المقاول في عملية صيانة وتنظيف هذه الوحدات . كما سيتم تكثيف الجولات الميدانية والرقابة البيطرية للكشف عن أية حالات وبائية بين الحيوانات ولضمان سلامة اللحوم المقدمة للحجاج .

هيئة تطوير مكة:

وفي هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة قال متحدثها الرسمي المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي إن خطة عمل الهيئة في المشاعر المقدسة سبق وأن اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس هيئة تطوير المنطقة وتهدف الخطة إلى رفع أداء المشاريع التي تشرف عليها الهيئة في مناطق المشاعر المقدسة ولإرتقائها وفي مقدمة هذه المشاريع تشغيل قطار المشاعر المقدسة ومشروع سقيا حجاج بيت الله الحرام بالإضافة إلى رصد كفاءة خدمات الحج وانشاء قاعدة بيانات مرجعية عن خدمات الحج وتحديثها دوريا . وقد تم إعداد هذه الخطة بإشراف ومتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه وسوف تكون متوافقة مع المشروعات الجديدة التي نفذتها الهيئة في مناطق المشاعر المقدسة بالإضافة إلى المشاريع المنفذة في السابق حيث تشرف الهيئة على آلية تشغيل تلك المشاريع بما يكفل لها تقديم خدمة متكاملة للحجاج . كما أن هذه الخطة تعتمد في تشغيلها على التنسيق المتواصل والمستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة وخصوصا القطاعات الأمنية حيث يحرص الأمين العام للهيئة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح على تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة التي تتوحد في إطار تنسيق مشترك يكفل في انجاح أعمال الحج . وقد جندت الهيئة كافة كوادرها الإدارية والفنية البالغ عددهم نحو 14 ألف موظف بالإضافة إلى أكثر من 400 ألف آلية لتنفيذ الخطة التشغيلية حيث وضعت آليات محدده لتنفيذها على أرض الواقع والتأكد من أن جميع المشاريع على أهبة الاستعدادات لتقديم خدماتها على أهبة الاستعدادات لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن . وخطة الهيئة لهد العام تتضمن الاشراف على أعمال المشروعات الخدمية لضيوف الرحمن في مناطق المشاعر المقدسة والتي من أبرزها الأشراف على قطار المشاعر المقدسة والذي من المتوقع أن ينقل خلال خطة التفويج مشعر منى إلى مشعر عرفات في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ومن ثم العودة إلى منى خلال نفرة الحجاج من مشعر عرفات أكثر من 350 ألف حاج بينما سيكون اجمالي عدد الحجاج الذين سينقلهم القطار خلال أيام لتشريق أكثر من مليون حاج . وفيما يتعلق بخطة منشاة الجمرات فقد تركزت على استعدادات المنشاة في إستقبال الحجاج أثناء أيام الرمي بالإضافة إلى صيانة وتشغيل المشاريع المرتبطة بها والموصلة إلى منشأة الجمرات وكذلك المرتبطة بالمنشأة ومدى جاهزية البنى التحتية لها . وشملت الخطة أيضا على اكمال جاهزية دورات المياه في مناطق المشاعر المقدسة والبالغ عددها 36 الف دورة مياه جاهزة استخدام ضيوف الرحمن . كما تشرف الهيئة من خلال خطتها على مشروع سقيا ضيوف الرحمن في مناطق المشاعر المقدسة حيث تم توفير أكثر من 600 براة ماء منتشرة على محطات مناطق المشاعر المقدسة وطرقها لخدمة الحجاج من خلال محطات تبريد وتعقيم للمياه وتتولى إدارة السقيا الاشراف على تلك البرادات وصيانتها لتكون جاهزة مع تواجد الحجاج في المشاعر ويقدر انتاجها بأكثر من 700 متر مكعب كما ستقوم الهيئة وفي اطار حملتها التوعوية لحجج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام بتوزيع أكثر من مليوني نشره توعوية في قطار المشاعر المقدسة ومنشأة الجمرات حيث سيتم توزيعها على ضيوف الرحمن وقد استخدمت الهيئة في حملتها التوعوية لهذا العام الأفلام الارشادية في الطائرات التي تنقل الحجاج إلى المملكة وعبر شاشات العرض المنتشرة في مقار سكانهم وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الطوافة كما تم توزيعها في المطارات ومراكز التوجيه والارشاد بمداخل مكة المكرمة اضافة إلى عدة مواقع في الساحات المحيطة بالمسجد الحرام وتتضمن هذه النشرات والافلام حزمة من التعليمات الواجب اتباعها من قبل الحجاج لكيفية وصولهم لمنشأة الجمرات والقطار وتجنب لإزدحامات وعدم حمل الأمتعة الثقيلة .

شركة الكهرباء:

وفي المشاعر المقدسة وضمن استعدادات الشركة السعودية للكهرباء قامت الشركة طيفا لما تحدث به رئيسها التنفيذي المهندس زياد الشيخة بتنفيذ عدد من المشروعات الكهربائية الجديدة في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن منها ثلاثة عشر مشروعا لتوزيع ودعم توفية الخدمة الكهربائية وتوفير سبل الراحة للحجاج والعاملين في خدمتهم كما تم تعزيز الاحمال الكهربائية في محطات المشاعر المقدسة لمواجهة لأحمال الكهربائية المتوقعة في ظل تزامن موسم حج هذا العام مع فصل الصيف وجميع هذه المشاريع الكهربائية المتنوعة في المشاعر المقدسة تم التخطيط لها مبكرا فور انتهاء موسم الحج الماضي وتم تنفيذها على مدار الأشهر الماضية . وقد بلغت قدرات التوليد المتاحة بالمنطقة الغربية 21751 ميجاوات ويصل فائق التوليد بها إلى 4839 ميجاوات نسبة 22.2 % كما قام مكتب الشركة في المشاعر المقدسة ولا يزال في استقبال طلبات ايصال الخدمة للجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من دوائر حكومية ومؤسسات الطوافة ومؤسسات حجاج الداخل وغيرها من الجهات .

مؤسسات حجاج الداخل:

وانتهت شركات ومؤسسات حجاج الداخل أعمالها في تجهيز مخيماتها في المشاعر المقدسة بوقت مبكر فقد أوضح عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل والمتحدث الرسمي لها محمد بن سعد القرشي أن الاستعدادات استكملت ولله الحمد وقمنا بتجهيز كافة المخيمات فور استلامها من المشروع حينما تم فرشها بالسجاد الفاخر وتوفير كافة المستلزمات التي تخدم ضيوف الرحمن من حجاج الداخل وتوفر لهم الراحة والاطمئنان وتمكنهم من أداء مناسك حجهم بكل سهولة ويسر . ولمواجهة حرارة الصيف الذي يشهده موسم حج هذا العام وضعت شركات ومؤسسات حجاج الداخل كافة التدابير الاحترازية لمواجهة ذلك ومحاولة التقليل من الحرارة ومن هذه التدابير التي تم اتخاذها تم تغطية كامل جوانب المخيمات البالغ عددها نحو 2000 خيمة ( بالجبس بورد ) المقاوم للحرارة وتركيب مكيفات من نوع ( سبليت ) .