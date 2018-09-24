تحالف رصد الانتهاكات يدعو لإلزام الميليشيا الحوثية باحترام القانون الدولي

دعا التحالف اليمني لرصد الانتهاكات مجلس حقوق الانسان والدول الأعضاء الى ضرورة الالتزام بتعهداتها، وتنفيذ توصيات تحالف “رصد” المتعلقة بتحسين حالة حقوق الانسان في اليمن، خاصة انها في حالة نزاع مما يستدعي مضاعفة حماية واحترام حقوق الانسان.

وطالب عضو التحالف مطهر البذيجي في كلمة القاها اليوم في مجلس حقوق الانسان بإيجاد آلية تلزم الفاعلين من غير الدول وهي الميليشيات المسلحة باحترام القانون الانساني الدولي.

واوضح البذيجي ان اليمن سيمر في يناير 2019 بالجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، بينما يعيش اليمن حرباً منذ حوالي اربع سنوات ارتكبت خلالها انتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني.

وقدم تحالف “رصد لانتهاكات حقوق الإنسان ” باسم المجتمع المدني اليمني الى المفوضية السامية لحقوق الانسان تقرير الظل الذي ابرز جانباً من تلك الانتهاكات حيث سقط 14.000 مدني خلال أربع سنوات وأصيب 30.000 في هذا النزاع.