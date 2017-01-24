تحالف سعودي دولي لإنشاء “بنك المعلومات”

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جدة ــ البلاد

كشف المتحدث باسم الهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج، أن الهيئة استكملت التحضيرات اللازمة كافة لإطلاق أعمال مشروع بناء قواعد البيانات الإحصائية، حيث وقع الاختيار على تحالف سعودي إقليمي دولي، تقوده إحدى الشركات الوطنية، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات الاستشارية، ووضع التصاميم اللازمة للمشروع، وتقييم العروض الفنية للشركات المتقدمة للتنفيذ.

وقال المفرج : إن البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال المشروع ستكون في شهر فبراير المقبل، حيث تم تشكيل الهيئة فرق عمل مشتركة بين تجمع التحالف بالجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع.

ولفت المفرج، إلى أن مشروع نظام المعلومات الوطني يعد مبادرة وطنية، تبنتها الهيئة، وتهدف إلى تقديم الخدمات والمنتجات الإحصائية بأساليب مبتكرة، تتسم بالشمولية والآنية، وتوفر الوقت والجهد، لتكون بمتناول صناع القرار والمخططين، ويعمل هذا النظام كـ “بنك وطني للمعلومات الإحصائية”، ونظام لدعم اتخاذ القرار، من خلال قاعدة بيانات موحدة، توفر المعلومات بالصيغة المناسبة، وبمقياس أمن عال، فضلاً عن الثقة بالمعلومة، كونها من مصدر واحد.