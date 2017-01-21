تحالف عالمي ينتقد انحياز فيسبوك

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واشنطن – وكالات

دعت أكثر من 70 منظمة عاملة في مجال الحقوق المدنية إدارة فيسبوك إلى تبني سياسة أكثر شفافية بشأن إزالة المحتوى.

ويريد تحالف المنظمات من الموقع تقديم أسباب حذف المحتوى وتحديد القاعدة التي تم خرقها، كما يجب السماح بفرصة استئناف. ويضم هذا التحالف عدة منظمات منها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.

واستجاب فيسبوك من قبل لخطاب أرسله التحالف الحقوقي، لكنه لم يرد بعد على الخطاب الأخير.

ويقوم موقع التواصل الاجتماعي أحيانا بحذف محتوى يأتي عليه ملاحظات أو تقارير من جانب الأعضاء، إذا كان هناك إقرار بأنه خرق القواعد الاسترشادية للموقع.

وبحسب التحالف، فإن ناشطين مدافعين عن حقوق السود قالوا إن “صورا تناقش العنصرية حذفت بحجة أنها لا تتسق مع معايير فيسبوك”.