تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين .. بدء فعاليات معرض (نايف..القيم) اليوم

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جدة – عبد الهادي المالكي

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تستضيف جامعة الملك عبد العزيز بجدة غداً فعاليات معرض ومؤتمر “نايف .. القيم”. وأوضح عميد معهد الدراسات العليا التربوية المشرف على كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز للقيم الأخلاقية الدكتور سعيد بن أحمد الأفندي أن إقامة هذه الفعاليات تأتي ضمن مبادرات الكرسي في سياق الاعتراف بالفضل للأمير نايف بن عبد العزيز ، صاحب الفكرة الأولى في تأسيس كرسي الأمير نايف للقيم الأخلاقية عام 1432هـ ، مبيناً أن فعاليات المعرض تستمر على مدى أسبوعين ، مبرزة الدور الريادي والإنجازات التي قدمها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز – رحمه الله – لدينه ووطنه وأمته .

وأضاف أن معرض “نايف .. القيم” ما هو إلا تذكير لأبناء الوطن بالمناقب الفريدة التي طبعت شخصية الأمير نايف –رحمه الله- ، من حبه للوطن والتفاني في خدمته ومواجهة الأزمات والتحديات بروح المسؤولية العالية وتعريف العالم بالجهود الكبيرة التي بذلها في مقارعة الفكر الضال ليس بالإجراءات الأمنية المتقدمة فحسب ولكن بإستراتيجية التعامل الفكري وتجفيف منابع التطرف .

ولفت إلى أن المعرض سيتضمن ندوات ومحاضرات وعروضا مرئيّة تقدم صورة شاملة عن الأمير نايف بن عبد العزيز، مثمناً في هذا الصدد رعاية خادم الحرمين الشريفين للمعرض التي تأتي تأكيداً على أهمية محتواه واستعراضه لسيرة رجل من طراز نادر ، خلف أثراً قيمياً وأخلاقياً بالغاً في جميع مناحي الدولة ومن خلال جميع المناصب التي تقلدها .

وأفاد أن شخصية الأمير نايف تشكل رمزاً له عمقه الوطني والاجتماعي والفكري والأمني والإعلامي ، وهو الذي أسهم مع إخوته من أبناء الملك المؤسس في ترسيخ ما نحن عليه من أمن واستقرار وحضور عالمي وتسليط الضوء على إنجازاته واجب للتذكير بالقيم والأخلاق التي تأسست عليها هذه البلاد . وأشار إلى أن فعاليات معرض “نايف.. القيم” تضم ندوة علمية على مدى يومين يتحدث فيها الأمراء والوزراء ممن رافقوا الأمير نايف بن عبدالعزيز في حياته ، كما سيحوي المعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية والصور والمقتنيات الخاصة به ، وسيتم توزيع كتاباً خاصاً أعده الكرسي عن إنجازات الأمير نايف بن عبدالعزيز في المجالات العلمية والثقافية والإعلامية.