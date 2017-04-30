تحت شعار (وطن بلامُخالف).. 8 فرق تتنافس على كأس بطولة غاية الكروية

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مكة المكرمة- البلاد

تنطلق مساء اليوم منافسات بطولة مجموعة غاية الرياضية لكرة القدم، تحت شعار (وطن بلامُخالف)، بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات، وعلى ملعب السلطان بحي الحمرا في مكة المكرمة، بمشاركة نُخبة من فرق أحياء المنطقة. وستجمع المباراة الافتتاحية للبطولة بين فريقي أكاديمية نور وشباب العز، في تمام الساعة (9.00م)،

حيث سيتم تتويج الفريق الفائز منهما بكأس افتتاح بطولة مجموعة غاية الرياضية. وقال رئيس اللجنة المنظمة فهد الحازمي: سيُشارك في البطولة ثماني فرق، تم توزيعها إلى مجموعتين، الأولى تضم فرق “الفيصلية والمُدي والنسور والوفاء”، والمجموعة الثانية تضم فرق “شباب العز وأكاديمية نور والتعاون واتحاد التلفزيون”.

مُضيفاً: سيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على كأس بطولة مجموعة غاية الرياضية لكرة القدم، والميداليات الذهبية، ومبلغ 15 ألف ريال، والفريق صاحب المركز الثاني على الميداليات الفضية، ومبلغ 10 آلاف ريال، فيما سيتم تكريم أفضل لاعب في البطولة وأحسن حارس وهداف البطولة بجوائز عينية، ومبلغ 1500 ريال لكل منهم، وستقوم اللجنة المنظمة بإجراء سحوبات على جوائز قيمة للجماهير الحاضرة يومياً.