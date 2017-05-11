تحت ضغوط شرفية .. الشباب يدرس الانسحاب من قضية العويس

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الرياض ــــ البلاد

كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الشباب، أن هناك توجهًا، يقوده عدد من الشرفيين البارزين لمنع الإدارة من الاستئناف ضد قرار لجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم، بشأن الشكوى المرفوعة من الإدارة الشبابية ضد الحارس محمد العويس، بعد توقيعه للنادي الأهلي، واتهامها لإدارة الأهلي بإغرائه، والتي حكم فيها الاتحاد بناء على ما رفعته اللجنة المشكلة، برئاسة نائب رئيس اتحاد القدم ياسر المسحل، ولجنة الاحتراف، بتغريم العويس 300 ألف ريال؛ حيث يرى الشرفيون أن القضية بالنسبة للشباب انتهت تماما، بمجرد صدور القرار، حيث لا يملك مركز التحكيم الرياضي في القضية أكثر من نقض القرار، أو تثبيته، وفي كلتا الحالتين الشباب خاسر، لاسيما أن لائحته لا تسمح له بالنظر في أي أدلة جديدة، غير التي قدمت للجنة الاحتراف مسبقًا .