تحدث معه طويلاً وأعجب بحضوره اللياقي : الأمير يجبر جروس على الحضور للنادي رغم الإجازة

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جدة – احمد الياس

وصلت بعثة فريق كرة القدم الاول بنادي الأهلي امس الى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قادمة من دبي بعد الفراغ من معسكر الفريق الذي استمر عشرة ايام خاض خلالها مباراة ودية واحدة أمام فريق دبي الاماراتي كسبها بأربعة أهداف لهدفين

حيث سيعاود اللاعبون تدريباتهم اليوم الاربعاء بعد أن منحهم المدرب اجازة ليوم واحد أمس استعداداً لمواجهة الشعلة في الدور(٣٢) لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين الجمعة المقبلة على ملعب الجوهرة المشعة بجدة .

وكان السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الاهلي الاول لكرة القدم فور وصوله طلب من إدارة الكرة اخبار اللاعب سعد الامير بالخضوع للتدريبات تحت اشرافه رغم وصول الامير فجر امس جدة،

وتحدث جروس مع اللاعب العراقي طويلاً قبل انطلاقة التدريبات الانفرادية التي قام بها في إشارة لاعتماد جروس على اللاعب في مباراة الشعلة القادمة في حال جهازيته الفنية التي ابدى خلال تدريباته امس أنه جاهز للدخول مع مجموعة الفريق خلال تدريبات اليوم التي سيقرر جروس خلالها مدى إمكانية الاستفادة من خدمات الامير في المباراة القادمة.