تحديث بـ “تويتر” سيرسل لك المزيد من الإشعارات عن نشاط أصدقائك…!

لا شك أن التحديثات هي التي تميز تطبيق عن الآخر في وقت كثرت فيه تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وكثيراً ما يفتقد تطبيق تويتر للتحديث ولكن ها هو أخيراً أضاف تحديث جديد…

أضاف تويتر تحديث على الإشعارات في التطبيق حيث أن الإشعارات ستزيد أكثر الفتر القادمة.

حيث سيعلمك التطبيق عن أبرز ما تحدث عنه أصدقائك إضافة للوظائف المعتادة.

من الآن لو قام أصدقائك بالتغريد حول أى موضوع ، أو شاركوا روابط من مواقع شهيرة، أو حتى تابعوا أشخاص آخرين، سيصلك إشعار بذلك.

في الواقع كانت تويتر توفر هذه الإشعارات لكن ليس ضمن تاب الإشعارات.

إنما على شكل إشعارات دفعية تصلك إلى هاتفك، أما الآن فهي ستكون متواجدة أمامك بشكل دائم.

من خلال وضعها في قسم الإشعارات بجانب ما تعتاد عليه مثل من قام بإعادة تغريد أو الإعجاب أو متابعة تغريداتك أو حسابك.

في الواقع تحاول تويتر منذ سنوات بهذا المجال بشكل أو بآخر، حيث تريد أن تعطي حافز أكبر للمستخدمين للمشاركة حول مواضيع معينة عندما يعلمون أن أصدقائهم يفعلون ذلك.

والإشعارات الإضافية الجديدة ستتاح على كل منصات تويتر مثل تطبيقات الهواتف الذكية وموقع الويب.

وكان تطبيق تويتر يختبر هذه الميزة بشكل واضح خلال العام الماضي.

ولكن من والآن وفرتها رسمياً بدون الإعلان الصريح عنها بينما أصبحت تظهر للمستخدمين بكثافة.

وتختلف العوامل التي يتم أخذها بعين الإعتبار لإرسال إشعار حولها من شخص لآخر مثلاً:

لو كنت من المهتمين بالرياضة وأرسل أصدقائك تغريدات حول هاشتاج رياضي، فإنك على الأرجح ستشاهد إشعار يفيد بذلك.

في حين لو كنت لا تهتم بالموضة وصيحاتها فلن يرسل لك إشعار حتى مع تغريد أصدقائك حولها.

والجدير بالذكر أن الكثيرون ستبدو لهم هذه الإشعارات مزعجة…

ولكن كل شيء له طريقة للتخلص منها جزئياً من خلال السهم المرفق بها واختيار “see less often.”

على طريقة فيس بوك لتعلم بذلك تويتر أنك لا تريد أن تعرف ما الذي يفعله أصدقائك بتغريداتهم.