أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن تحديث ضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية التي تهدف إلى تحسين البيئة التنظيمية للرسائل الدعائية والحد من الإزعاج الذي يحدث بسبب تلك الرسائل.

وتسهم ضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية في تمكين مستخدمي خدمات الاتصالات من التحكم بالرسائل الدعائية الواردة وحجب الرسائل غير المرغوب باستقبالها، وتصنيف أنواع الرسائل الأخرى غير الدعائية بشكل أوضح لمقدمي الخدمة والمستخدمين بحيث يتأكد وصولها لجميع المستخدمين.

وأشارت الهيئة إلى مراحل تحديث ضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية المستمرة منذ عام 1431هـ حيث شملت إصدار النسخة الأولى من تلك الضوابط وصولاً إلى تدشين خدمة التحكم في استقبال الرسائل النصية الدعائية لعموم المستخدمين ، والتي تميزت بتوفير 3 خيارات للمستخدم تمكنه من منع استقبال جميع الرسائل الدعائية ، أو منع استقبالها من مرسلين محددين والاستمرار باستقبال الرسائل الدعائية من غيرهم، أو الاستمرار بالوضع الافتراضي باستقبال جميع الرسائل الدعائية.

وأكدت الهيئة أن خدمة منع الرسائل الدعائية لا تؤثر على استقبال الرسائل النصية ذات المحتوى الخدمي والتي ترسل لمستخدم محدد بغرض تزويده بخدمة متعاقد بشأنها أو إحاطته بعمليات تمت على تلك الخدمة أو تقديم بلاغ كمواعيد المستشفيات وغيرها، أو بغرض توثيق حيازته للرقم المتنقل.

ودعت الهيئة الراغبين في الاطلاع على تحديث ضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية إلى زيارة موقعها الإلكتروني (www.citc.gov.sa).