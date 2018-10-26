تحديد أسعار أربعة مستويات لنقل المعتمرين

مكة المكرمة – البلاد

حددت النقابة العامة للسيارات الأسعار المعتمدة في مشروع نقل المعتمرين من قبل شركات ومؤسسات النقل العام المرخص لها من هيئة النقل والمؤهلة من النقابة في موسم العمرة.

وأوضح رئيس النقابة عبدالرحمن بن معيوف الحربي أن الاسعار تم تحديدها من خلال أربعة مستويات تتراوح ما بين 100 ريال إلى 140 ريالا، حيث يشمل المستوى الأول نقل المعتمرين من منفذ الوصول إلى منفذ المغادرة، والمزارات بمكة المكرمة والمدينة المنورة مع تقديم وجبة في كل رحلة، وتم اعتماد خمس موديلات وقدرت تسعيرته بـ 140 ريالا للمعتمر أما المستوى الثاني فينقل المعتمرين من منفذ الوصول إلى منفذ المغادرة ويشمل المزارات بمكة المكرمة والمدينة المنورة وتم اعتماد سبعة موديلات وقدرت تسعيرته بـ 120 ريالاً،

فيما جاء المستوى الثالث لنقل المعتمرين من منفذ الوصول إلى منفذ المغادرة وتم اعتماد عشرة موديلات وقدرت تسعيرته بـ 100 ريال وتم تصنيفه بالمستوى الاقتصادي، وأخيراً المستوى الرابع وينقل المعتمرين من مطار المدينة إلى كل من مكة والمدينة وجدة ومن مطار جدة إلى كل من المدينة المنورة ومكة وجدة وهي درجة vip وتقدر تسعيرته على حسب الموديل حيث تبدأ بـ90 ريالاً وتنتهي بـ 2500 ريال.