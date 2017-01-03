العدد 21804 04 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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تحديد جدول زيارة غلطة سراي للدمام

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تحديد جدول زيارة غلطة سراي للدمام
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الرياض- البلاد

أرسلت إدارة نادي غلطة سراي التركي إلى نادي الاتفاق برنامج زيارة الفريق إلى المملكة. ومن المقرر أن يواجه الاتفاق فريق غلطة سراي التركي يوم 9 من الشهر الجاري.

ونشر الموقع الرسمي للاتفاق أن النادي التركي سيصل في بعثة مكونة من 71 فردا، وذلك قبل المباراة بيوم واحد. وسيتم عقد مؤتمر صحفي للإدارة الفنية للفريقين،

على أن يخوض الفريق التركي مرانه صباح يوم المباراة على استاد الأمير محمد بن فهد. وقامت إدارة الاتفاق بطرح تذاكر المباراة للبيع خلال الأيام الماضية، و

شهدت إقبالا كبيرا من جانب الجماهير. وفي سياق مختلف قرر المدرب خوان كارلوس جاريدو منح اللاعبين راحة لمدة يومين من التدريبات: وذلك بعد الخسارة من النصر يوم الأحد بدوري جميل للمحترفين.

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التصنيف: الرياضة

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