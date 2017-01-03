تحديد جدول زيارة غلطة سراي للدمام

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد



أرسلت إدارة نادي غلطة سراي التركي إلى نادي الاتفاق برنامج زيارة الفريق إلى المملكة. ومن المقرر أن يواجه الاتفاق فريق غلطة سراي التركي يوم 9 من الشهر الجاري.

ونشر الموقع الرسمي للاتفاق أن النادي التركي سيصل في بعثة مكونة من 71 فردا، وذلك قبل المباراة بيوم واحد. وسيتم عقد مؤتمر صحفي للإدارة الفنية للفريقين،

على أن يخوض الفريق التركي مرانه صباح يوم المباراة على استاد الأمير محمد بن فهد. وقامت إدارة الاتفاق بطرح تذاكر المباراة للبيع خلال الأيام الماضية، و

شهدت إقبالا كبيرا من جانب الجماهير. وفي سياق مختلف قرر المدرب خوان كارلوس جاريدو منح اللاعبين راحة لمدة يومين من التدريبات: وذلك بعد الخسارة من النصر يوم الأحد بدوري جميل للمحترفين.

