تحديد رسوم ثابتة للمناطق التي بلا عدادات مياه

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة موافقتها على تطبيق رسوم تعرفة ثابتة للمناطق غير المخدومة بعدادات مياه، بقيمة ثابتة تبلغ 92 ريالا شهريا.

واكد المتحدث الرسمي لمديرية المياه في المنطقة الشرقية فهد الحميدي العنزي، موافقة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي على عدد من التنظيمات الخاصة بنظام الفوترة لكافة المشتركين، ومنها تطبيق رسوم تعرفة ثابتة للمناطق غير المخدومة بعدادات مياه، بقيمة ثابتة تبلغ 92.25 ريال شهريا، لحين تركيب عداد مياه للمشترك.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المشتركين في المنطقة الشرقية الذين يندرجون تحت هذه التعرفة لا يتجاوز 9% من إجمالي عدد المشتركين في المنطقة البالغ نحو 300 ألف مشترك، كما أن هذه الأعداد تتقلص يوميا مع مشاريع تركيب العدادات القائمة بالمديرية في عدد من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وفي السياق ، بدأ فرع المياه في محافظة الأحساء مع بداية العام الميلادي الجديد إصدار الفاتورة شهريا لتصبح 12 دورة شهرية بدلًا من 3 دورات؛ إذ تبدأ عملية الفوترة من مدينة الهفوف، وتستهدف 35 ألف مشترك، وكذلك في المبرز تستهدف 26 ألف مشترك بإجمالي 61 ألفًا.