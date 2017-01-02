تحديد رواتب الخادمات

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جدة – البلاد

بدأت أمس التسعيرة الجديدة التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاستقدام العمالة المنزلية من سيريلانكا والفلبين؛ حيث حددت مبلغ 1560 دولارا، فقط لاستقدام عمالة سيريلانكا ، فيما أعلن عدد من مكاتب الاستقدام على إيقاف تسلم طلبات الاستقدام الجديدة من سيريلانكا خلال الوقت الحالي،

بسبب التسعيرة الجديدة التي وضعتها وزارة العمل، ورفضتها جمعية مكاتب الاستقدام السريلانكية، مما أوقع مكاتب الاستقدام في حرج أمام أصحاب الطلبات القائمة.

إلى ذلك أعلن مصدر دبلوماسي صومالي عن اكتمال المفاهمات العامة لاتفاقية تصدير العمالة المنزلية إلى المملكة، وأن وزير العمل الصومالي سيزور المملكة قريبا لوضع اللمسات النهائية لاتفاقية الاستقدام، ومن المرجح تصدير ما لا يقل عن عشرة آلاف عامل وعاملة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: إن هناك مفاوضات جارية منذ عدة أشهر بين وزارتي العمل في البلدين لوضع اللمسات النهائية، التي تضمن حقوق الأطراف كافة في اتفاقية الاستقدام ،

مشيرا إلى أن التفاهمات الأولية لتوقيع اتفاقية الاستقدام تم الانتهاء منها بين البلدين، مشيرا إلى أن السفارة الصومالية لديها عديد من الطلبات من قبل شركات سعودية لاستقدام عمالة صومالية في عدة تخصصات مختلفة ، وستتم عملية الاستقدام عبر شركات ومكاتب الاستقدام المتخصصة في البلدين؛ وفق الاشتراطات التنظيمية.