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تحديد شروط الحسابات البنكية

كتبه Gamal salehaccess_time5 / صفر / 1440 هـ      17 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

 جدة- البلاد

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن البنك لا يحق له اشتراط إيداع مبلغ مالي لفتح حساب بنكي جديد، ويحق للمصرف إغلاق الحساب في حال استمر رصيد الحساب صفراً لمدة 90 يوماً من تاريخ فتحه.

كما يحق للبنك تجميد الحساب عند حدوث مخالفة للقواعد العامة لفتح الحسابات وتشغيلها في البنوك السعودية، المبنية وفق تعليمات وزارة الداخلية.

وأوضحت ساما أن البنك ملزم بإشعار العميل عند إغلاق الحساب أو تجميده، وذلك قبل 60 يوماً من تنفيذ القرار، مع توضيح الأسباب، أما في حالة ارتكاب العميل للاحتيال أو الاختلاس فيحق للبنك إغلاق الحساب دون إشعار العميل بذلك.

Gamal saleh

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