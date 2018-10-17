تحديد شروط الحسابات البنكية

جدة- البلاد

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن البنك لا يحق له اشتراط إيداع مبلغ مالي لفتح حساب بنكي جديد، ويحق للمصرف إغلاق الحساب في حال استمر رصيد الحساب صفراً لمدة 90 يوماً من تاريخ فتحه.

كما يحق للبنك تجميد الحساب عند حدوث مخالفة للقواعد العامة لفتح الحسابات وتشغيلها في البنوك السعودية، المبنية وفق تعليمات وزارة الداخلية.

وأوضحت ساما أن البنك ملزم بإشعار العميل عند إغلاق الحساب أو تجميده، وذلك قبل 60 يوماً من تنفيذ القرار، مع توضيح الأسباب، أما في حالة ارتكاب العميل للاحتيال أو الاختلاس فيحق للبنك إغلاق الحساب دون إشعار العميل بذلك.